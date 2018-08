I volontari hanno già provveduto a sistemare la cassetta.

Ancora vandalismo alla ittle free library di Castellazzo de Stampi

Danneggiata ancora una volta la little free library di Castellazzo de Stampi, posta all’interno del parco di via Zara. Si tratta di un’area videosorvegliata ma chi ha agito probabilmente sapeva come e dove muoversi per non essere ripreso dall’occhio elettronico. I volontari del Comitato di frazione hanno già provveduto a sistemare la casetta una volta e ieri, domenica 15 agosto, la stessa, dopo l’ennesimo scempio, hanno rimosso il vetro rotto.

