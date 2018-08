Annega nel Villoresi dietro la stazione Serenella di Garbagnate.

Annega nel Villoresi: grave 14enne

Forse si era recato lungo il canale con degli amici. Ma il pomeriggio di divertimento si è presto trasformato in tragedia. Un 14enne annega nel Villoresi. Sono ancora in corso le indagini per capirne la causa. Forse un malore, quando era già in acqua. O forse è caduto.

Carabinieri e pompieri per rintracciare il corpo

Sul luogo sono giunti immediatamente i carabinieri della Compagnia di Rho e i vigili del fuoco di via Messina. In un primo momento, infatti, i soccorritori non riuscivano a trovare il corpo del ragazzo per poterlo trarre in salvo. In loro soccorso è arrivato anche un elicottero che, perlustrando l’area, ha individuato il giovane. Il 14enne è stato trasportato in ambulanza in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi.