Anpi Rescaldina in lutto: morto il presidente onorario Erasmo Bonzi.

Il funerale si terrà lunedì 27 gennaio alle 14 nella Casa del Partigiano, sede Anpi di Rescaldina, in via Matteotti 56. “Tutta la sezione Anpi di Rescaldina è vicina e unita al dolore della famiglia”, si legge in una nota dell’associazione.

