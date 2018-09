Singolare incidente tra due donne in corso Garibaldi a Corbetta, poco prima delle 11 del mattino di venerdì 14 settembre.

Anziana a terra, i fatti

Il fatto è successo prima dell’ingresso in piazza del Popolo. Una delle due signore, stando ad una prima ricostruzione dei fatti fornita dai presenti, era in bicicletta. Saranno comunque le forze dell’ordine a stabilire l’esatta dinamica di quanto successo. Certo è che l’85enne coinvolta è stata stabilizzata all’interno della farmacia del corso da parte dei sanitari dell’ambulanza di Zelo Surrigone, giunti sul posto in codice rosso, e dai soccorritori dell’automedica. La malcapitata è stata trasferita all’ospedale in codice giallo. L’altra donna, più giovane, è stata medicata e trasportata anch’essa in ospedale in codice verde, per accertamenti.

