Anziana cade in casa: salvata dai pompieri. E’ successo nella serata di martedì 17 settembre.

Intorno alle 19 di ieri una donna residente in via Cavour a Cerro Maggiore è caduta in casa. L’anziana è riuscita a chiarire lei stessa i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che, riuscendo ad entrare dalla porta, hanno fatto in modo che l’ambulanza le prestasse aiuto. Fortunatamente la donna non ha riscontrato ferite gravi ma è stata comunque portata in ospedale per accertamenti.