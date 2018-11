Anziana cade in casa a Nerviano, messa in salvo.

Anziana cade in casa, poi il lieto fine

Era caduta mentre si trovava nella sua abitazione. E non riusciva più a muoversi. A salvarla sono stati i soccorritori del 118 e i pompieri che sono arrivati prontamente sul posto.

E’ accaduto la sera dell’1 novembre in un palazzo di via Pasubio. La donna, 80 anni, in quel momento era sola. Forse è scivolata, sta di fatto che poi non è più riuscita a rialzarsi. Per fortuna è partita la richiesta di aiuto al 112.



Il finale della vicenda

In pochi istanti è arrivata l’ambulanza e i vigili del fuoco. In pochi istanti sono riusciti a entrare nei locali dove vive la donna. Dopo averla trovata e prestate le prime cure, l’anziana è stata portata in ospedale per accertamenti.

