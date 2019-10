La donna stava tornando a casa di sera da sola ed è stata avvicinata da due giovani.

Anziana scippata in centro

Stava tornando a casa quando è stata avvicinata da due giovani in sella a una bicicletta che l’hanno scippata. E’ accaduto nella tarda serata di martedì in via don Guanella. La vittima una pensionata di 80 anni che sta rientrando a casa verso le 23.40. Stava camminando quando all’improvviso due giovani si sono accostati e le hanno portato via la borsa, la donna non ha opposto resistenza e i due malfattori una volta arraffato il bottino sono scappati facendo perdere le proprie tracce.

Carabinieri indagano

Subito è stata raggiunta da alcuni passanti che l’hanno aiutata e hanno avvisato le forze dell’ordine. I carabinieri della Compagnia di Saronno si sono messi subito al lavoro, hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai due ragazzi, anche grazie alla descrizione fornita dalla donna.