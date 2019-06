Anziana sparisce da casa: è successo a Cerro Maggiore. Poi il lieto fine.

Anziana “sparisce” da casa

La Polizia locale si è mossa a tempo di record. Appena ricevuta la segnalazione che quella donna non dava più notizie di sè, ha allertato subito i vigili del fuoco e le ricerche. In casa non c’era nessuno, per l’anziana c’è stato comunque il lieto fine.

E’ quanto successo nei giorni scorsi. Alcuni residenti di via Marelli, nel pomeriggio, si erano rivolti al comando in quanto da due giorni non vedevano la loro vicina, una donna di 80 anni che vive da sola. Inoltre la cassetta della posta non era stata svuotata.

Preoccupati che le fosse successo qualcosa all’interno della sua abitazione, hanno allertato la Polizia locale. Gli agenti sono arrivati sul posto in pochi istanti. Insieme a loro anche i vigili del fuoco e l’ambulanza. Riusciti a entrare in casa, è stato appurato che non vi era nessuno.

Gli agenti hanno iniziato le verifiche riuscendo a capire che la donna si era solo allontanata dalla sua dimora. E l’anziana vi ha fatto ritorno qualche ora dopo.

Un lieto fine come detto nel quale va sottolineato l’importante senso civico dimostrato dai vicini che si sono preoccupati per la donna e per il tempestivo intervento della Polizia locale.

