I due anziani sono stati malmenati dopo un diverbio

Paura in un condominio di Vittuone

Paura stamattina in un condominio di via Nino Bixio a Vittuone. Due anziani sono stati aggrediti e malmenati da un cittadino albanese che vive nello stesso condominio.

La lite durante un trasloco

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la lite sia nata durante un trasloco. L’albanese in procinto di cambiare abitazione avrebbe iniziato a litigare con i due pensionati per futili motivi. Dalle parole si è passati in poco tempo ai fatti e il cittadino albanese avrebbe spinto giù dalle scale il pensionato. L’uomo avrebbe poi inveito anche contro la moglie del pensionato

Sul posto anche l’elisoccorso

In via Bixio è arrivato anche l’elisoccorso. Serie le condizioni dell’uomo chè è stato trasportato, insieme alla moglie, meno grave, all’ospedale San Gerardo di Monza

L’albanese si è costituito

L’albanese si è costituito ai carabinieri