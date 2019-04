Anziano annoiato spara in via Giordano Bruno a Cerro Maggiore, bloccato dalla Polizia locale. Aveva in mano un’arma ad aria compressa. Segnali stradali forati dai piombini.

Anziano annoiato spara per strada

Alcuni passanti lo hanno visto con il fucile in mano. Altri ancora si erano accorti di quei fori sui cartelli stradali. E non hanno perso tempo, allertato subito la Polizia locale. Gli agenti sono arrivati in un attimo e lo hanno bloccato. E quando gli hanno chiesto cosa mai stesse facendo a spasso per il paese armato di fucile e con quei colpi sparati alla segnaletica, lui ha risposto in maniera tanto sincera quanto disarmante: “Era annoiato”.

E’ l’incredibile vicenda accaduta nei giorni scorsi all’incrocio tra le vie Giordano Bruno e Boccaccio, nella zona della piscina. Erano circa le 16 di pomeriggio . L’uomo, un 70enne residente in paese, pensionato, era infatti in via Bruno con in mano un fucile. Si trattava di un’arma ad aria compressa, liberamente in vendita. Ma questo non lo sapevano i passanti che sono rimasti a bocca aperta, e ovviamente spaventati, nel vederlo con quell’aggeggio in mano, tra l’altro di dimensioni non indifferenti. Da qui è partita la chiamata al comando della Polizia locale.

L’arrivo degli agenti sul posto

La pattuglia degli uomini guidati dal comandante Stefano Miali sono arrivati in pochissimi istanti: hanno subito individuato l’anziano e gli hanno fatto posare il fucile. E hanno poi trovato fori dei pallini sparati sui un paio di cartelli stradali, per la precisione quello che indicava lo stop e quello col nome della via. Basti immaginare il pericolo corso dai residenti, nel caso quei colpi sparati avessero mancato i cartelli. Incredibile, come detto, la giustificazione data agli agenti: il pensionato ha infatti spiegato di non sapere come passare il tempo, di annoiarsi e che quindi aveva scelto di sparare per passare il tempo.

Portato in comando, è stato denunciato per danneggiamento aggravato.

