Intervento di pompieri e ambulanza per soccorrere un anziano bloccato in ascensore a Cesate

Case Aler: anziano bloccato in ascensore

Un anziano rimane bloccato nell’ascensore e arrivano pompieri e ambulanza. Teatro dell’emergenza le case Aler di via Brenta a due passi dalla stazione dei carabinieri di Cesate. L’anziano rientrava a casa con i pacchi della spesa e ad un tratto l’ascensore si è fermata, inutili i tentativi di farla ripartire. I condomini non sapendo come intervenire e temendo che l’anziano potesse sentirsi male hanno chiamato il 112 numero di emergenza per chiedere anche un supporto tecnico finalizzato a liberare l’anziano dalla cabina. Successivamente non si è reso necessario il ricovero in ospedale perché le condizioni dell’uomo erano solo conseguenza di uno stato di stress.

La protesta

Gli inquilini delle case Aler hanno fatto vibranti proteste perché dichiarano che la stessa ascensore ha problemi di scarsa manutenzione e il fatto è stato segnalato diversi mesi fa ma Aler non avrebbe risolto il problema.