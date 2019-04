Anziano cade dalla bici lungo la Sp 19.

Anziano cade dalla bici a Gorla Minore

Intorno alle 14.20 di oggi, lunedì 8 aprile 2019, un uomo di 85 anni si è sentito male mentre era in sella alla sua bici lungo la Sp 19 in prossimità di Gorla Minore. L’uomo è caduto al suolo ed è stato soccorso dall’infermieristica Busto e Lombardia e trasportato in ospedale in codice giallo all’ospedale di Legnano.

