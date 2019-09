Anziano colto da malore nella sua casa di Rescaldina, sul posto i Vigili del fuoco e l’ambulanza. E’ salvo.

E’ stato colto da un malore mentre si trovava nella sua abitazione di via Balbi a Rescaldina. La porta era però chiusa dall’interno. Così a metterlo in salvo sono stati i Vigili del fuoco e i soccorritori arrivati sul posto. E’ quanto successo oggi, lunedì 30 settembre 2019, poco prima delle 19. L’uomo, 70 anni, che era solo in casa ha iniziato a non sentirsi bene. In pochi istanti i vicini hanno capito che stava succedendo qualcosa e, iniziando ad essere preoccupati, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Legnano insieme all’ambulanza della Croce Bianca di Legnano. I pompieri hanno sfondato la porta, trovato l’anziano che è stato affidato alle cure del 118. Caricato sull’ambulanza, è stato portato in ospedale in codice giallo.

