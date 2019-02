Anziano guida furgone e investe una donna di 84 anni a Legnano.

Anziano guida furgone, paura in centro

L’uomo, 75enne, era al volante del suo furgone. La donna, 84, era nella zona dell’incrocio tra Corso Magenta e via Solferino a Legnano. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora da accertare, sta di fatto che l’anziana è stata investita dal mezzo. E’ successo intorno alle 11 di questa mattina, martedì 19 febbraio 2019. Le condizioni della donna sono parse gravissime.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica, pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Legnano e la Polizia locale. Per fortuna l’84enne aveva riportato unicamente qualche contusione ed è stata trasportata, in codice verde, all’ospedale. L’anziano al volante è parso in stato confusione.

