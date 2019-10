Anziano in Apercar tampona un’auto: è successo in via Cappuccini a Cerro Maggiore.

Anziano in Apercar tampona un’auto

Tutto è successo in pochi istanti. L’anziano al volante del suo Apercar che finisce contro un’auto, precisamente una Honda Jazz, sulla quale viaggiava una donna. E’ quanto accaduto questa mattina, venerdì 25 ottobre 2019, in via Cappuccini, una delle vie più trafficate di Cerro Maggiore.

L’uomo, 88 anni, era alla guida dell’Ape quando, per cause ancora da accertare con esattezza, ha tamponato la vettura condotta da una signora di 54 anni.

Per fortuna nessuno si è fatto male e non è stato necessario allertare i soccorsi. Sul posto la Polizia locale che si è occupata dei rilievi.

