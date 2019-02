Anziano in scooter investito da un mezzo pesante. E’ stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Anziano in scooter investito da un camion

Qualche minuto prima delle 12 di oggi, giovedì 21 febbraio 2019, un camion in manovra e scooter si sono scontrati in via Magenta a San Giorgio su Legnano. L’uomo alla guida del motociclo è un 86enne. Il pensionato è stato immediatamente soccorso dalla Croce Bianca di Legnano e trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Legnano.

