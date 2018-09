Anziano investito in via Brera, nel centro di Gerenzano.

Anziano investito a Gerenzano

Un anziano è stato investito questa mattina, lunedì 24 settembre, in via Brera a Gerenzano. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.15. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Sos Uboldo e un’auto medica. L’uomo, un 82enne, è in gravi condizioni dovute al trauma cranico.

La probabile ricostruzione

Da una prima ricostruzione fornita da un testimone oculare, sembrerebbe che un’auto, una Fiat Punto guidata da una donna, stava procedendo a moderata velocità in via Brera a Gerenzano quando si è trovata davanti improvvisamente l’82enne. La donna, accecata dal sole, non è riuscita ad evitare l’impatto con l’anziano. L’uomo è stato investito frontalmente ed è caduto all’indietro battendo violentemente la testa.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE