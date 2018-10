Anziano investito attorno alle 14.30 di venerdì 5 ottobre in via Tolstoj a Senago, le sue condizioni sono molto gravi.

Anziano investito a Senago

Un uomo di 79 anni, in sella alla sua bici, è stato investito all’altezza del civico 3 di via Tolstoj. L’anziano è caduto rovinosamente. Soccorso dall’automedica e da un’ambulanza di Limbiate, è stato portato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi. La dinamica è al vaglio della Polizia locale di Senago.

