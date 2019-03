Anziano investito in bicicletta a Bollate, condizioni meno gravi del previsto.

Anziano investito in bici

L’incidente si è verificato attorno alle 11 nella “solita” via 4 Novembre, già teatro di numerosi gravi scontri nell’ultimo periodo. Nello scontro con un’auto guidata da una donna, ad avere la peggio è stato un ciclista di 78 anni, V.B., residente a Bollate.

Ambulanza e automedica sul posto

All’inizio la situazione sembrava grave, tanto che sono state allertate un’ambulanza della Sos Novate e l’automedica in codice rosso. In realtà, le condizioni del ferito non hanno destato grande preoccupazione, tanto che è stato trasferito in ospedale in codice verde.

