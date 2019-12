Anziano investito in bici: paura a San Vittore Olona tra le vie Verdi, Roma e 24 Maggio.

Era in sella alla sua bici quando è stato investito da un’auto. Momenti di paura questo pomeriggio, martedì 24 dicembre 2019, vigilia di Natale a San Vittore Olona: poco prima delle 15.30 un 67enne è stato infatti travolto da un’auto. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra le vie Verdi, Roma e 24 Maggio.

Sul posto sono subito arrivati, in codice giallo, i soccorritori della Croce Rossa e la Polizia locale. L’uomo, per fortuna, ha riportato solo contusioni e un grande spavento. Ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano in codice verde.

