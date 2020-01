Anziano investito questa mattina a Gaggiano, sul posto l’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso

Un anziano investito in via Carroccio

Paura questa mattina 10 gennaio per l’investimento di un uomo di 88 anni a Gaggiano. L’incidente è accaduto poco prima delle 10 in via Carroccio, all’altezza dell’incrocio con via Cornicione, dove si trova l’attraversamento pedonale regolato da un semaforo. Subito sono stati chiamati i soccorsi, ed è giunta sul posto in codice giallo un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso. Fortunatamente le condizioni dell’uomo si sono poi dimostrate meno gravi del previsto, e l’intervento si è risolto in codice verde.