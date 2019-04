Anziano scivola e cade in casa intorno alle 19.15.

Anziano scivola e cade in casa: soccorso dai pompieri

Poco dopo le 19 di ieri, giovedì 18 aprile 2019, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Foscolo a Legnano. Un anziano si trovava da solo nella sua abitazione quando è scivolato ed è caduto a terra. L’uomo, con difficoltà motorie, ha quindi avuto bisogno di un aiuto. Essendo chiuso in casa i pompieri hanno dovuto introdursi dal balcone. Soccorso è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

