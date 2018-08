L’appello resta aperto anche a tutti coloro che lo riconoscessero, a Corbetta e altrove.

Anziano scomparso da Corbetta

Ore di angoscia e attesa per la sorte di Giuseppe Croci, classe 1941 e scomparso nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 agosto a Corbetta, città in cui vive. Gli amici del bar lo volevano accompagnare a casa a causa di uno stato leggermente confusionale in cui versava prima dell’allontanamento spontaneo. L’uomo vive infatti non lontano dal centro storico e dal bar dove lo hanno visto per l’ultima volta i conoscenti. Gli amici indicano come abitazione di Giuseppe via San Sebastiano 38. Li però non è ancora tornato. Ieri sera la chiamata al 112 da parte dei parenti, preoccupati: il suo telefono era spento, non rispondeva, non è più rincasato. Da lì, anche, la segnalazione sui social e la risposta dei corbettesi. Alcuni lo hanno visto nella serata di Ferragosto camminare nei pressi del canale Villoresi, all’altezza di via Tobagi. Anche per questo la decisione delle forze dell’ordine di scandagliare il tratto di canale dopo averlo prosciugato. Le operazioni sono ancora in corso e c’è di buono che nessun corpo è stato trovato. Potrebbe essere tuttavia andato oltre la zona e trovarsi nei terziari di Soriano o Albairate. O ancora, come tutti sperano, non esserci affatto perché Giuseppe è ancora in vita. Non è poi la prima volta che l’anziano è sparito. Tempo fa lo hanno trovato non lontano da Napoli. Le ricerche continuano tuttavia a 360 gradi e se nulla do nuovo emergerà si utilizzeranno i cani molecolari. L’appello resta aperto anche a tutti coloro che lo riconoscessero, a Corbetta e altrove.