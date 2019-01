Anziano scomparso da Nova Milanese, tam tam sui social per ritrovare il pensionato del quale non si hanno più notizie da un paio di giorni.

Anziano scomparso, l’auto trovata dopo Piacenza

Anziano scomparso: ricerche in corso e allerta sui social per ritrovare l’anziano scomparso il 3 gennaio da Nova Milanese. L’uomo, di 71 anni, si sarebbe allontanato a bordo della sua Audi A3 argento, targata DV309NL, ed è stato visto l’ultima volta in via per Incirano. Ha indosso una tuta azzurra, un giubbotto beige ed è alto circa 1 metro e 73. La sua auto è stata ritrovata in una piazzola di sosta dopo Piacenza Nord, in direzione sud. Se qualcuno dovesse avere notizie, è pregato di chiamare i carabinieri allo 0362366677. L’uomo pare sia senza soldi e senza documenti con sé.

