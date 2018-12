Anziano senza vita in casa a Bareggio: a dare l’allarme è stato il proprietario dell’abitazione, che non lo vedeva da qualche giorno.

Anziano senza vita in casa: la tragedia

Una tragedia della solitudine e della povertà. Nei giorni scorsi è stato trovato privo di vita nel suo alloggio Antonio, un bareggese di 73 anni. E’ stato il proprietario di casa nella quale l’uomo viveva, non vedendolo da qualche giorno, a dare l’allarme. L’anziano è stato trovato privo di vita delle forze dell’ordine. Il corpo è stato sottoposto ad autopsia per accertare le cause del decesso. Possibile che sia morto per ipotermia, viste le temperature rigide di questi giorni e visto che viveva senza riscaldamento. Sul numero di Settegiorni Magenta-Abbiategrasso in edicola le parole dell’ex sindaco Giancarlo Lonati, che conosceva bene il 73enne.

