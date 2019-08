Anziano trovato morto in casa a Legnano questa mattina, mercoledì 7 agosto.

A dare l’allarme questa mattina sono stati alcuni residenti di via Porta a Legnano che, non avendo notizie del vicino di casa da qualche tempo, si sono preoccupati. Carabinieri, Polizia locale e Vigili del fuoco sono intervenuti per controllare cosa fosse successo. Entrati in casa del 72enne lo hanno trovato senza vita. L’uomo, che aveva problemi di salute da tempo, è morto per cause naturali. Il corpo è stato affidato alla famiglia.

