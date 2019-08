Anziano trovato morto in casa a Nerviano: è successo in via Matteotti angolo via Meda.

I vicini non avevano sue notizie da giorni. E allora hanno deciso di lanciare l’allarme, pensando che potesse essere successo qualcosa. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Nerviano. Da qui la macabra scoperta: l’uomo, 91 anni, è stato trovato senza vita.

E’ quanto accaduto poco fa in un’abitazione di via Matteotti, angolo via Meda. Intorno alle 10 di questa mattina, martedì 6 agosto 2019, alcuni residenti si sono subito accorti che il pomeriggio non sarebbe stato come i soliti. L’arrivo della pattuglia dei militari, insieme all’ambulanza del 118 e i Vigili del fuoco, poi la zona intorno alla casa delimitata dal nastro bianco e rosso.

Pare che il decesso sia da attribuirsi a cause naturali.

