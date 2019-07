Anziano va a lavorare nell’orto: muore a 70 anni. La disgrazia intorno alle 17.30 di oggi, martedì 22 luglio.

Anziano va a lavorare nell’orto: muore a 70 anni

Stava lavorando nel suo orto quando si è sentito male ed è caduto a terra privo di sensi. È stata la moglie a trovare senza vita, negli orti comunali di via Papa Giovanni XXIII a Pero, Salvatore M., un uomo di 70 anni, assegnatario di un orto, molto conosciuto in paese. Subito è scattato l’allarme, sul posto un’ambulanza del 118, i carabinieri e la Polizia locale. Inutili i tentativi di rianimarlo per lui non c’è stato nulla da fare.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE