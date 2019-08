Appello per trovare Alvin, 36anni (a sinistra) e Filippo, 71 anni (a destra), scomparsi entrambi da Milano.

Filippo Vasta, 71 anni, è scomparso mercoledì 14 agosto da Milano, zona Baggio. Filippo, originario di Messina, è alto un metro e 60, ha una corporatura robusta, baffi e capelli bianchi, porta gli occhiali. Si è allontanato di sera a piedi, intorno alle 21.30, senza cellulare e documenti. Indossava una polo giallo o arancione e dei pantaloni tipo bermuda chiari. La famiglia e i conoscenti sono preoccupati anche perché soffre di diabete e non ha con sé le medicine. Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell’ordine al 112 oppure l’associazione Penelope Lombardia, che si occupa di persone scomparse, al numero 380.7814931.

Alvin Kevin Presti è scomparso da Milano lo scorso 30 luglio. Il giovane, di 36 anni, che dimorava nella casa di accoglienza di via Saponaro da dove si è allontanato, non ha con sé documenti e cellulare. Al momento della scomparsa indossava pantaloncini grigi e una maglietta di colore chiaro. Il padre, preoccupato per le sorti del figlio, chiede a chiunque abbia sue notizie di contattare il numero 3923378250.