Appuntamento sull’Europa a Pregnana.

Gruppo “A Sinistra”

Il gruppo politico “A sinistra” di Pregnana Milanese, che conta fra i suoi componenti l’ex sindaco Sergio Maestroni ed altri esponenti politici che si collocano “a sinistra del Partito Democratico”, organizza un appuntamento aperto in paese per discutere di Europa e di ciò che accadrà dopo il voto del 26 maggio.

Quale futuro?

“Una serata di riflessione, conoscenza, e dibattito sulla Unione Europea e il suo possibile destino. Non è possibile, soprattutto per chi si professa di Sinistra, sottovalutare ciò che potrebbe scaturire dalle prossime elezioni del Parlamento Europeo di fine Maggio. Quale Europa si potrà configurare, quali scenari possibili. E’ ovvio che la scadenza elettorare sarà punto di snodo per la vita della Unione Europea, perlomeno quella che abbiamo conosciuto, con tutti i suoi difetti, in 70 e più anni dalla sua nascita. I rischi a cui andiamo incontro ora, sono pericolosissimi considerati gli equilibri politici che si sono verificati in molti paesi dell’Unione, con l’avanzata di partiti e movimenti sovranisti, populisti e di destra. Per questo è prioritario e necessario conoscere ciò che è stata ed è l’Unione Europea e cosa potrà e dovrà essere se non si vuole rischiare che quel sogno unitario, di paesi, ma , soprattutto popoli, che ci ha consegnato, ed è innegabile, decenni di pace, possa svanire”.

Europa al bivio

“Lo faremo incontrando due esperti conoscitori di dinamiche e politiche dell’Unione, entrando nel merito degli equilibri interni e del ruolo della Europa nello scenario globale mondiale: Enrico Farinone, ex deputato, ed autore del libro “Europa al bivio” e Alfredo Luis Somoza giornalista, autore del libro “Oltre la crisi”. “Un appuntamento – spiega l’ex sindaco Maestroni – aperto a tutti i cittadini e utile a ragionare su ciò che di positivo c’è in questa Unione Europea e su ciò che invece deve essere cambiato”.

Appuntamento lunedì 15 aprile nella biblioteca di Pregnana in viale Liguria 1, alle ore 21.