Spunta un esemplare di Tartaruga azzannatrice.

Tartaruga azzannatrice in un parchetto comunale

I suoi denti possono staccare un dito: stiamo parlando della tartaruga azzannatrice. Il suo nome scientifico è Chelydra Serpentina e non può essere tenuta in casa. Lo vieta la legge 150 del 1992 che la classifica tra gli animali pericolosi. Ma, così come due anni fa ne era spuntata una a S.Vittore Olona vicino all’Olona, oggi è toccato ad Arconate: la maxi tartaruga è stata vista nel parco che costeggia la via Brera. Ad accorgersi di essa è stato un 48enne che era a spasso col suo cane. Il quattrozampe abbaiava ma la tartarugona non era per niente impaurita. E il cagnolino ha rischiato perchè un morso di quell’animale può fare davvero male.

LE FOTO:

La ricerca e il recupero

L’arconatese non ha perso tempo: ha iniziato a fare ricerca su internet, poi ha contattato i carabinieri. Da qui, con le foto scattate dal cittadino, la palla è passata al Nucleo Cites dei Carabinieri Forestali che hanno subito individuato la razza. Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Busto Arsizio è arrivata sul posto e ha prelevato l’animale, poi portato nella Compagnia di Legnano dove ha passato la notte ben sorvegliata. In mattinata è stata recuperata dai miliari forestali della sezione di Garbagnate Milanese e dal Cites di Milano. Sarà affidata in custodia a una struttura idonea del Bergamasco. Ora proseguono gli accertamenti per cercare di risalire all’illegale collezionista che aveva con sè l’animale.

Torna all’home page di Settegiorni per le altre notizie