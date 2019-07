Arconate, si sono scontrate stasera – lunedì 22 luglio 2019 -, intorno alle 19, due automobili in piazza Libertà.

Arconate, lo scontro: un ferito lieve

Erano circa le 19 di oggi, lunedì 22 luglio 2019, quando nella centralissima piazza Libertà c’è stato un tamponamento tra due autovetture. A rimanere leggermente ferito un uomo di 72 anni, per il quale sono stati allertati i soccorsi.

L’arrivo dell’ambulanza e dei carabinieri

Subito è giunta sul posto un’ambulanza della Croce Bianca Magenta, che ha soccorso il 72enne, che successivamente è stato trasportato all’ospedale di Legnano in codice verde. In piazza sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Legnano per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

