Arconate: tragedia ieri sera, lunedì 3 giugno 2019, in via Moiona. I soccorsi, infatti, poco dopo le 22.30 sono stati allertati per un uomo nel canale Villoresi.

Arconate: i soccorsi in via Moiona

Erano passate da poco le 22.30 di lunedì 3 giugno 2019 quando i carabinieri del Comando di Legnano, i Vigili del fuoco eil 118 sono stati allertati perché una persona si trovava nelle acque del canale Villoresi, che passa ad Arconate. Sul posto, oltre a carabinieri e pompieri, sono giunti un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un’automedica. Purtroppo però per l’uomo – al momento ancora non è stata diramata né l’età né l’identità – non c’è stato nulla da fare.

Il lavoro dei Vigili del fuoco

I pompieri, con il reparto sommozzatori, si sono messi subito all’opera per cercare di salvare l’uomo. Il corpo, purtroppo, è stato recuperato senza vita all’altezza di Busto Garolfo.

Seguiranno aggiornamenti.

LEGGI ANCHE: Uomo morto nel canale a Turbigo