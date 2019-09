Area giochi pericolosa al parco di Casa Giacobbe, scatta l’allarme. Diversi genitori segnalano qualche rischio di cadute e incidenti per i più piccoli a causa della pavimentazione antisdrucciolevole dell’area giochi del parco situato nel centro della città, a due passi dal municipio.

Le criticità

Secondo uanto riferito le maggiori criticità riguardano un manto consumato e non di recente posa che necessita al più presto di un intervento di manutenzione o di sostituzione, proprio per rendere più sicuro lo spazio del gioco, frequentato anche da magentini piccolissimi.

Area giochi pericolosa: interrogazione dem

Subito il Pd solleva il caso e lo porta all’attenzione della Giunta Calati: “Abbiamo depositato un interrogazione affinché l’Amministrazione si attivi per mettere in sicurezza una delle principali aree cittadine dedicate alle bambine e ai bambini di Magenta“. La manutenzione del patrimonio pubblico, insomma, torna sotto i riflettori in città e una nuova polemica si fa avanti tra maggioranza e minoranza.