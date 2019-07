Arrestata baby gang in provincia di Monza e Brianza.

Oggi, martedì 23 luglio, nelle prime ore del mattino, nella provincia di Monza e della Brianza, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Monza Brianza stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Milano – nei confronti di 4 minorenni residenti nel Vimercatese, autori di dodici rapine aggravate, una tentata rapina aggravata, un furto aggravato e porto abusivo di armi. A dare la notizia sono i colleghi del GiornalediMonza.it.

Reati commessi a Vimercate, Arcore e Concorezzo tra gennaio e maggio 2019

La baby gang prendeva di mira le proprie vittime, anch’esse minorenni con età compresa tra i 13 e i 16 anni, che una volta aggiunte dalla banda venivano accerchiate, minacciate con i coltelli e costrette a consegnare denaro e cellulari, sferrando violenti calci e pugni ai malcapitati.

