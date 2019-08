Arrestata donna di 47 anni a Legnano dalla Polizia di Stato.

Questa mattina, mercoledì 14 agosto, una volante di Legnano ha arrestato M.K., 47enne colpita da custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Verbania, in sostituzione degli arresti domiciliari. La donna, che non ha mai fruito dei domiciliari per irreperibilità della donna nel domicilio dichiarato, ha continuato a vivere in modo delittuoso in diverse città quali Bologna, Modena, Parma, Mestre, Verona, Genova, Mantova. Probabilmente la donna si trovava a Legnano per compiere atti illegali, sventati dalla pattuglia che ha assicurato la 47enne alla Giustizia per accadimenti antigiuridici pregressi. La donna è stata accompagnata negli Uffici per le formalità di rito e al termine è stata associata alla Casa Circondariale di Milano.