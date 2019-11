La Gdf di Milano e Busto ha arrestato l’eurodeputata Lara Comi, l’ad dei supermercati Tigros Paolo Orrigoni ( entrambi ai domiciliari) e il dg di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale ( in carcere).

Arrestata Lara Comi

Ai domiciliari l’ex parlamentare di Forza Italia, Lara Comi, e l’imprenditore Paolo Orrigoni, titolare della catena di supermercati Tigros ed ex candidato leghista a sindaco di Varese. In carcere Giuseppe Zingale, ex direttore dell’Agenzia per il lavoro Afol. Inchiesta “Mensa dei poveri”,

Comi accusata di corruzione e finanziamento illecito

All’ ex eurodeputata azzurra contestati cinque capi di imputazione. E’ accusata di finanziamento illecito, corruzione e truffa aggravata prprio a danni del parlamento Europeo

Inchiesta Mensa dei poveri

Poche ore fa i militari della Guardia di Finanza di Milano e Varese hanno notificato ai tre – già coinvolti nel primo filone dell’inchiesta “Mensa dei poveri”, per il quale sono state chiuse le indagini per 71 indagati (e all’arresto anche di Nino Caianiello di Fi)- un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Raffaella Mascarino e chiesta dai pm Silvia Bonardi, Luigi Furno e Adriano Scudieri per corruzione e finanziamento illecito e truffa.