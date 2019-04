Arrestati due destinatari di ordine di carcerazione a Robecco ed Ossona.

Arrestati dai carabinieri

Lo scorso 13 aprile a Robecco sul Naviglio i militari della stazione di Abbiategrasso, hanno rintracciato e messo le manette a T. E., cittadino albanese classe 1981, domiciliato a Treviglio, celibe, nullafacente, pregiudicato, destinatario dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dall’ufficio del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena per concorso in furto. L’uomo è stato portato in carcere a Vigevano.

Ricercato per truffa

Nella stessa mattinata, a Ossona, i militari della stazione di Corbetta hanno invece individuato e arrestato P. A., classe 1991, residente nello stesso paese, celibe, nullafacente, pregiudicato, destinatario dell’ordinanza di applicazione della misura della detenzione per il reato di truffa.