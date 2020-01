Arrestati due ladri professionisti di 24 e 25 anni in via Brianza a Cornaredo.

Questa notte i Carabinieri di Cornaredo hanno sorpreso in via Brianza due persone intente ad armeggiare intorno a una Mercedes classe A 360 cv. Nell’avvicinarsi ai due hanno notato che uno stava smontando la targa e alla vista dei militari i malviventi hanno tentato di scappare ma sono stati arrestati poco dopo in seguito a una colluttazione. Durante la fuga i due hanno danneggiato alcune auto in sosta. Perquisita l’automobile i Carabinieri hanno trovato arnesi da scasso, monili d’oro, orologi, quattro ricetrasmittenti, due targhe rubate e una clonata. La vettura è inoltre risultata rubata a novembre in concessionaria di Roma Primavalle. I due arrestati sono albanesi, rispettivamente classe 95 e 96. Il primo senza fissa dimora, il secondo residente a Vermezzo e già agli arresti domiciliari ma irreperibile da tre mesi.