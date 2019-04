Nel pomeriggio di lunedì 8 aprile 2019 è stato arrestato un 19enne in stazione a Saronno dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano-Bovisa.

Arrestato 19enne in stazione a Saronno

Lunedì pomeriggio un giovane tunisino di 19 anni, seduto sugli scalini del sottovaso della stazione di Saronno, ha attirato l’attenzione degli agenti che si trovavano li per un servizio di controllo del territorio. Avvicinato per nu controllo ha cercato immediatamente di dileguarsi venendo però fermato dagli agenti. Il giovane si è quindi scagliato con violenza contro la Polizia iniziando una breve collocazione prima di essere bloccato e immobilizzato. Nella tasca della felpa gli agenti hanno trovato 10 stecche di hashish per un peso complessivo di 45 grammi, alcune confezioni di marijuana e 10 grammi di eroina. Il ragazzo, irregolare sul territorio italiano e con precedenti specifici, è stato infine arrestato.