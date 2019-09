Arrestato 25enne a Limido Comasco con 1 chilo di eroina.

Arrestato 25enne con 1 chilo di eroina

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 settembre 2019, i militari della Stazione Carabinieri di Mozzate hanno arrestato in flagranza di reato B.A., 25 enne, cittadino marocchino, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico ufficiale.

L’arresto

A Limido Comasco, in Piazza Sant’Abbondio, i militari insospettiti da un soggetto in atteggiamento equivoci, hanno proceduto a

controllarlo. B.A., al fine di evitare il controllo, ha tentato la fuga a bordo di un veicolo speronando ripetutamente la macchina dei Carabinieri di Mozzate. Il 25enne non è però riuscito nel suo intento poiché, raggiunto dai militari dopo un breve inseguimento, è stato bloccato e immobilizzato. Perquisito lui e la autovettura, è stato rinvenuto un panetto di eroina dal peso complessivo di 500 grammi nonché le chiavi di un’abitazione. Estese le ricerche anche all’edificio, è stato trovato un ulteriore panetto di eroina sempre di 500 grammi. L’arrestato, concluse le formalità, è stato associato alla Casa Circondariale di Como Bassone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.