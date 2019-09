Arrestato 34enne per spaccio al parco Mattei di Rho. Da qualche giorno la frequentazione al parco di assuntori di sostanze stupefacenti è cresciuta. Per questo motivo è stato monitorato il fenomeno, anche in relazione alla presenza di noti spacciatori che abitassero in zona.

Lo scorso pomeriggio è stata effettuata una perquisizione domiciliare in via Virgilio a Rho, nell’abitazione di T.F., rhodense dell’85. Nella circostanza sono stati trovati 8 grammi di cocaina e 5 grammi di marijuana, suddivisi in bustine, che venivano sequestrati unitamente al materiale per il confezionamento e a due bilancini di precisione. Nell’abitazione è stata sequestrata anche una pianta di marijuana. T.F. è stato quindi accompagnato al Commissariato di Polizia Rho Pero dove è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.