Arrestato 40enne spacciatore a Gorla Minore

Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 febbraio, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Saronno, durante un controllo hanno notato un uomo ai margini della zona boschiva di Gorla Minore che, alla vista dei militari, si è dato alla fuga. Nonostante il buio e le circostanze ambientali non favorevoli, i carabinieri sono riusciti a non perderlo di vista, catturandolo prima che si addentrasse completamente nella vegetazione. L’uomo è stato condotto in caserma e dopo aver rilevato le sue impronte digitali si è scoperto che si trattava di un marocchino di 40 anni sul quale pende un orine di arresto sin dal mese di giugno 2018. Le sentenze di condanna precisamente sono tre: due del Tribunale di Busto Arsizio e una del Tribunale di Como, per reati commessi tra Uboldo, Gorla e Turate circa tre anni fa. L’uomo è stato quindi arresto e condannato per lo spaccio di sostanze stupefacenti con una pena inflittagli di sette anni, che da ora dovrà scontare nel carcere di Busto Arsizio, dove è stato accompagnato.