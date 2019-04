Nei giorni scorsi, M.E.K., egiziano di 50 anni, fermato a Milano, in via Dei Transiti, è stato arrestato per possesso di documenti di identificazione falsi, introduzione nello Stato di monete falsificate e utilizzo di permesso di soggiorno contraffatto.

Arrestato 50enne: si era intestato 67 auto con documenti falsi

L’operazione è avvenuta dopo mesi di verifiche e controlli iniziati alla fine dello scorso anno, quando un ufficiale della Polizia locale di Bollate, durante i rilievi per un incidente stradale, aveva notato che una delle persone coinvolte guidava un’auto non sua. Pur essendo una circostanza piuttosto frequente, è risultata subito sospetta e ha portato all’avvio di indagini più approfondite. In seguito a verifiche al PRA è così risultato che il proprietario di uno dei veicoli coinvolti nell’incidente aveva altri 23 veicoli intestati a suo nome. Tale numero, con il passare dei giorni è cresciuto a vista d’occhio, passando prima a 46 fino e poi a 67. Proseguendo le indagini attraverso un’agenzia di pratiche auto e varie compagnie assicurative, gli agenti di Bollate hanno scoperto che il soggetto intestatario di tutte queste auto era dotato di vari documenti falsi e non solo effettuava passaggi di proprietà delle autovetture a favore di persone dalle generalità inesistenti e sicuramente mai reperibili ma truffava anche le compagnie assicuratrici, emettendo assegni a vuoto. In seguito a diversi confronti fra le foto dei vari documenti di identità falsi e grazie alla collaborazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rho-Pero, gli agenti di Bollate sono riusciti a identificare l’egiziano poi arrestato, a carico del quale pendeva già un ordine di carcerazione del 2016 con 8 mesi mesi di reclusione da scontare. Dopo ulteriori indagini, è stata identificata la zona di Milano frequentata dall’uomo che, al momento dell’arresto, aveva con sé quattro carte d’identità italiane false, un permesso di soggiorno falso, due codici fiscali falsi e delle banconote false, nonché un blocchetto di assegni con provenienza ancora da verificare. Per M.E.K., udienza per direttissima che ha convalidato l’arresto e stabilito la custodia cautelare in carcere.

Le dichiarazioni del Comando

“L’intestazione fittizia di autovetture si sta rivelando una pratica illecita frequente e quanto mai pericolosa per la collettività perché permette l’utilizzo delle stesse vetture da parte di persone il più delle volte invischiate in attività illecite e criminose. Pratica tanto più pericolosa e insidiosa anche per chi deve controllare, vista l’estrema difficoltà, come dimostra questa indagine, di ricostruire quelle che sono vere e proprie scatole cinesi”.

Il commento dell’Assessore alla Sicurezza Marco Marchesini