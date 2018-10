Un uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga a Settimo Milanese.

Detenzione e spaccio di droga

Ieri sera, mercoledì 10 ottobre, intorno alle 21, i Carabinieri hanno fermato un uomo, classe 1963 mentre si trovava sotto casa sua a Settimo Milanese. Il soggetto in questione, nullafacente e già noto alla Forze dell’ordine per piccoli precedenti, è stato perquisito. Gli sono stati trovati addosso 50 grammi di cocaina nascosti nelle mutande. I militari hanno deciso quindi di dare un’occhiata anche nell’abitazione del settimino e hanno trovato altri 60 grammi di cocaina, 285 euro in contanti e un bilancino di precisione. L’uomo è stato quindi arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Rho per detenzione e spaccio di droga. Questa mattina, giovedì 11 ottobre, si terrà il processo per direttissima.

