Arrestato 61enne: aveva marijuana e un’arma clandestina

I Carabinieri di Garbagnate hanno arrestato un 61enne incensurato residente a Garbagnate. R.G. è stato colto in flagranza per coltivazione e detenzione di marijuana e detenzione di arma clandestina. I militari hanno perquisito un’area adibita ad orto privato a Fametta (ricadente nell’area boschiva del Parco delle Groane), di proprietà dell’arrestato. Hanno perquisito anche l’abitazione dell’uomo rinvenendo complessivamente 565 grammi di marijuana, strumenti vari per la coltivazione e l’essiccamento delle piante, semi di marijuana e una pistola lanciarazzi cal. 22, marca “MAM” mod. EXPRESS7, priva di matricola. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Arrestato, al termine delle formalità, è stato tradotto nella propria abitazione in regime di AA.DD., in attesa del giudizio direttissimo, previsto per la mattinata di domani, sabato 5 ottobre.