Arrestato a Settimo con dieci chili di “erba”

Arrestato a Settimo con dieci chili di marijuana, 23enne nei guai.

Nella giornata di giovedì 16 gennaio, a Settimo Milanese, i poliziotti della Squadra mobile di Milano hanno arrestato un italiano 23enne notato mentre buttava nella spazzatura un borsone di grosse dimensioni. Controllata, la borsa era piena di buste in cellophane vuote, ma dal forte odore di marijuana.

Pedinamento

La seconda squadra di agenti ha iniziato il pedinamento del giovane a bordo della propria auto per poi fermarlo. Il 23enne aveva con sé la somma di quasi 1400 euro contanti. La perquisizione del suo appartamento, e di un box a lui in uso, ha permesso il sequestro del totale di circa 10 kg di Marijuana e 500 gr. di hashish. Nel mobile della cucina inoltre il 23enne conservava denaro contante per circa 5.500 euro insieme a una lista di nomi e cifre appuntate. Incensurato fino ad allora è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Non è stato l’unico arresto per droga operato ieri dagli uomini della Squadra mobile di Milano, ben quattro infatti le persone finite in manette nell’arco di 48 ore.

