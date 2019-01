Arrestato giovane cileno. Il passeggero che era con lui, dopo l’inseguimento dei Carabinieri, si è dato alla fuga.

Intorno alle 20 di giovedì 3 gennaio, i militari della Stazione di Lainate hanno arrestato P. L. F. J., classe 1986, residente in Italia senza fissa dimora, nullafacente e incensurato. I Carabinieri hanno notato il ragazzo aggirarsi in via Cairoli a Lainate. Accortosi della presenza dei militari il giovane cileno si è dato alla fuga a bordo di una Peugeot 407 con targa francese. Poco dopo però è stato raggiunto in via Grassini a Pogliano Milanese e bloccato. Il passeggero invece è riuscito a scappare a piedi nelle campagne limitrofe facendo perdere le sue tracce. Perquisito il veicoli i Carabinieri hanno trovato e sequestrata diversi capi di abbigliamento e pelletteria griffati e molti monili in oro, probabilmente provento di un furto. P. L. F. J. è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.