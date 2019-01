Arresto maresciallo Calvo, intervista al difensore.

Arresto maresciallo Calvo, è ai domiciliari con la moglie

Tiene banco la vicenda del maresciallo dei Carabinieri ed ex comandante della stazione di Nerviano Paolo Calvo (prima era ex comandante a Settimo Milanese), finito ai domiciliari con la moglie Michela Gervasio. L’accusa è di corruzione: per gli inquirenti avrebbero fatto soffiate a Rosita Callegari (per lei obbligo di firma), direttrice della nota discoteca “Fellini” di Pogliano avvisandola di imminenti controlli in cambio di regali.

Sulla vicenda abbiamo intervistato l’avvocato che difende il militare e la moglie: così come riportato nell’ampio servizio di Settegiorni in edicola, il legale è pronto a dare battaglia alle accuse.

LEGGI ANCHE:

Arrestato il maresciallo Calvo, era a capo della stazione di Nerviano

Arresto maresciallo Calvo, “Fiducia nella Magistratura e nell’Arma”

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE