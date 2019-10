Arrestato pregiudicato di Olgiate Olona nella mattina di giovedì 10 ottobre.

Arrestato pregiudicato di Olgiate Olona

Questa mattina i Carabinieri di Castellanza hanno arrestato un 35enne di Olgiate Olona, pregiudicato, colpito da ordine di detenzione in regime domiciliare. Il malvivente deve espiare una pena residua di quattro anni, due mesi e venti giorni e pagare una multa di 9mila euro per reato inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito è stato portate al proprio domicilio in regime di detenzione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.